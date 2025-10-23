PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDKL: Mehrere Unfallfluchten gemeldet

Kaiserslautern (ots)

Auf dem Parkplatz eines großen Supermarktes in der Merkurstraße ist am Mittwochvormittag ein Opel Astra beschädigt worden. Nach Angaben des Halters entdeckte er gegen 11.15 Uhr einen frischen Unfallschaden an der vorderen Felge auf der Beifahrerseite sowie der Stoßstange. Offenbar hatte ein anderer Parkplatznutzer beim Ausparken den Opel touchiert, war aber einfach weitergefahren, ohne das Malheur zu melden. Zurück blieb ein Sachschaden in Höhe von geschätzten 700 Euro.

Zu einer weiteren Unfallflucht kam es am Dienstagnachmittag auf dem Parkplatz eines Drogeriemarktes in der Merkurstraße. Hier wurde in der Zeit zwischen 16 und 16.25 Uhr ein Skoda Fabia von einem anderen Fahrzeug gerammt und beschädigt. Am Skoda blieb eine Delle an der Heckstoßstange zurück, außerdem brach ein Teil des Rücklichtes heraus. Geschätzte Schadenshöhe: rund 1.300 Euro.

Eine etwas andere Unfallflucht wurde nachträglich vom Pfaffplatz gemeldet. Demnach wurde hier bereits am Sonntag eine Katze überfahren. Zeugen verständigten anschließend den Tierschutzverein, der das verletzte Tier in Obhut nahm und in eine Tierklinik brachte, wo es am Montag operiert wurde. Nachdem die Katzenhalterin von der Klinik verständigt worden war, informierte sie die Polizei über den Vorfall. Nach Angaben der Unfallzeugen soll es sich bei dem Fahrzeug des geflüchteten Verursachers um einen VW Käfer gehandelt haben. Die Ermittlungen nach dem Verantwortlichen laufen.

Hinweise zu den Unfallfluchten nimmt die Polizeiinspektion 2 unter der Telefonnummer 0631 369-14299 entgegen. |cri

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

