Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Täter kehrt zum Tatort zurück

Kaiserslautern (ots)

Ein Ladendieb ist am Mittwochabend in der Kerststraße zunächst geflüchtet - dann aber wieder an den Tatort zurückgekehrt. Gegen den 32-Jährigen wird nun strafrechtlich ermittelt.

Der Hausdetektiv eines Drogeriemarktes verständigte gegen 19 Uhr die Polizei und teilte mit, dass er einen Mann beim Stehlen beobachtet hatte. Als er ihn zur Rede stellte, wollte der Langfinger sofort die Flucht ergreifen. Der Sicherheitsmitarbeiter konnte ihn noch an der Jacke packen - der Dieb entledigte sich daraufhin seiner Oberbekleidung und rannte "oben ohne" davon.

Während die alarmierte Polizeistreife vor Ort den Sachverhalt aufnahm, kehrte der Tatverdächtige zurück. Er räumte den Diebstahl ein und gab seine Beute wieder ab. Der 32-Jährige wurde als Beschuldigter belehrt und über die Konsequenzen aufgeklärt. Anschließend erhielt er bis zum nächsten Morgen einen Platzverweis für die Innenstadt und trollte sich. |cri

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

