POL-PDKL: Berauschte Fahrer gestoppt

Ramstein-Miesenbach (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Bei einer Verkehrskontrolle haben Polizeibeamte am Mittwochabend zwei Autofahrer aus dem Verkehr gezogen. Der Grund: Beide saßen unter Drogeneinfluss am Steuer ihres Fahrzeugs.

Die Beamten hatten gerade eine hausinterne Schulung absolviert und führten die Kontrolle zu Übungszwecken durch. Dabei stellten sie zunächst bei einem 46-jährigen Fahrer sowohl Atemalkoholgeruch als auch drogentypische Auffälligkeiten fest. Der Atemtest zeigte einen Wert von 0,33 Promille an, und der Urintest reagierte positiv auf verschiedene Betäubungsmittelgruppen. Der 46-Jährige musste deshalb mit zur Dienststelle kommen und sich eine Blutprobe entnehmen lassen. Weiterfahren durfte er anschließend nicht.

Ähnlich ging es einem 21-Jährigen, der am späten Abend gestoppt und einer Kontrolle unterzogen wurde. Aus dem Wagen drang deutlicher Cannabisgeruch. Darauf angesprochen, gab der Fahrer zu, erst vor kurzem Marihuana konsumiert zu haben. Auch er musste eine Blutprobe abgeben. Die weiteren Ermittlungen laufen. |cri

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

