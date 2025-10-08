Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Verkehrsunfall mit einem Leichtverletzten auf der BAB 19 Höhe Kreuz Rostock

Rostock (ots)

Am 08.10.2025 befuhr der 25-jährige Fahrzeugführer eines PKW BMW gegen 00:45 Uhr die BAB 19 auf Höhe Kreuz Rostock in Richtung Rostock-Überseehafen. Nach derzeitigen Erkenntnissen fuhr der BMW-Fahrer in der weiteren Folge vermutlich aufgrund von Sekundenschlaf hinten auf eine Sattelzugmaschine auf. Durch den Unfall wurde der Fahrzeugführer des PKW leicht verletzt und von einer Rettungswagenbesatzung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Der Fahrzeugführer der Sattelzugmaschine blieb unverletzt. Der BMW war im Anschluss nicht mehr fahrbereit und musste geborgen werden. Aufgrund ausgelaufener Betriebsstoffe sowie Fahrzeugtrümmer, welche mehrere hundert Meter auf der Fahrbahn verteilt waren, kamen die Freiwilligen Feuerwehren Kavelstorf und Dummerstorf mit insgesamt 24 Kameraden und die Autobahnmeisterei Kavelstorf zum Einsatz. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die BAB 19 auf Höhe des Kreuzes Rostock teilweise voll gesperrt werden. Der Sachschaden wird polizeilich auf 25.000 Euro geschätzt. Gegen den Fahrzeugführer des BMW werden Ermittlungen durch die Kriminalpolizei wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs aufgenommen. Oliver Prey Polizeikommissar Autobahn- und Verkehrspolizeirevier Dummerstorf

