Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Verkehrsunfall mit einem Leichtverletzten auf der BAB 19 Höhe Kreuz Rostock

Rostock (ots)

Am 08.10.2025 befuhr der 25-jährige Fahrzeugführer eines PKW BMW 
gegen 00:45 Uhr die BAB 19 auf Höhe Kreuz Rostock in Richtung 
Rostock-Überseehafen.
Nach derzeitigen Erkenntnissen fuhr der BMW-Fahrer in der weiteren 
Folge vermutlich aufgrund von Sekundenschlaf hinten auf eine 
Sattelzugmaschine auf.
Durch den Unfall wurde der Fahrzeugführer des PKW leicht verletzt und
von einer Rettungswagenbesatzung in ein nahegelegenes Krankenhaus 
gebracht.
Der Fahrzeugführer der Sattelzugmaschine blieb unverletzt.
Der BMW war im Anschluss nicht mehr fahrbereit und musste geborgen 
werden.
Aufgrund ausgelaufener Betriebsstoffe sowie Fahrzeugtrümmer, welche 
mehrere hundert Meter auf der Fahrbahn verteilt waren, kamen die 
Freiwilligen Feuerwehren Kavelstorf und Dummerstorf mit insgesamt 24 
Kameraden und die Autobahnmeisterei Kavelstorf zum Einsatz.
Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die BAB 19 auf Höhe des 
Kreuzes Rostock teilweise voll gesperrt werden.
Der Sachschaden wird polizeilich auf 25.000 Euro geschätzt.
Gegen den Fahrzeugführer des BMW werden Ermittlungen durch die 
Kriminalpolizei wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs aufgenommen.

Oliver Prey
Polizeikommissar
Autobahn- und Verkehrspolizeirevier Dummerstorf

Rückfragen bitte an:

Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 038208 888-2110
E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de

Rückfragen zu Bürozeiten:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Telefon: 038208 888-2040
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

