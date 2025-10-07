PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Raubstraftat in Güstrow

Güstrow (ots)

Am Dienstagabend kam es in Güstrow auf dem Platz der Freiheit zu 
einer Raubstraftat.
Gegen 19:30 Uhr erhielt die Polizei Kenntnis von einer 
Auseinandersetzung zwischen zwei männlichen Personen, welche sich im 
Eingangsbereich eines Supermarktes aufhielten.
Kurz vor dem Eintreffen der ersten Funkwagenbesatzung entfernte sich 
eine der handelnden Personen, konnte aber vor dem Supermarkt auf dem 
dortigen Parkplatz festgestellt werden.
Nach derzeitigen Erkenntnissen kannten sich diese beiden Personen. Im
Vorwege der körperlichen Auseinandersetzung kam es zwischen dem 
33-jährigen Russisch/Deutschen und dem 35-jährigen Deutschen bereits 
zu verbalen Übergriffen. In der weiteren Folge griff der 33-Jährige 
den Geschädigten an, schlug ihm mit der Faust ins Gesicht und entriss
ihm die getragene Halskette und entfernte sich mit dieser.
Bei der Durchsuchung des Tatverdächtigen konnten die Halskette und 
ein mitgeführter Teleskopschlagstock festgestellt werden.
Beide männliche Personen waren alkoholisiert und sind in der 
Vergangenheit bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten.
Der 33-jährige Tatverdächtige wurde vorläufig festgenommen.
Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen des Verdachts des schweren 
Raubes. 

André Falke
Erster Polizeihauptkommissar
Polizeiführer vom Dienst

Rückfragen bitte an:

Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 038208 888-2110
E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de

Rückfragen zu Bürozeiten:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Telefon: 038208 888-2040
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

