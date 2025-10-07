Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Raubstraftat in Güstrow

Güstrow (ots)

Am Dienstagabend kam es in Güstrow auf dem Platz der Freiheit zu einer Raubstraftat. Gegen 19:30 Uhr erhielt die Polizei Kenntnis von einer Auseinandersetzung zwischen zwei männlichen Personen, welche sich im Eingangsbereich eines Supermarktes aufhielten. Kurz vor dem Eintreffen der ersten Funkwagenbesatzung entfernte sich eine der handelnden Personen, konnte aber vor dem Supermarkt auf dem dortigen Parkplatz festgestellt werden. Nach derzeitigen Erkenntnissen kannten sich diese beiden Personen. Im Vorwege der körperlichen Auseinandersetzung kam es zwischen dem 33-jährigen Russisch/Deutschen und dem 35-jährigen Deutschen bereits zu verbalen Übergriffen. In der weiteren Folge griff der 33-Jährige den Geschädigten an, schlug ihm mit der Faust ins Gesicht und entriss ihm die getragene Halskette und entfernte sich mit dieser. Bei der Durchsuchung des Tatverdächtigen konnten die Halskette und ein mitgeführter Teleskopschlagstock festgestellt werden. Beide männliche Personen waren alkoholisiert und sind in der Vergangenheit bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten. Der 33-jährige Tatverdächtige wurde vorläufig festgenommen. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen des Verdachts des schweren Raubes. André Falke Erster Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst

