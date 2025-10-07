Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Polizei sucht Zeugen nach Graffiti in der Rostocker Südstadt

Rostock (ots)

Die Kriminalpolizei Rostock hat die Ermittlungen aufgenommen, nachdem es in der Nacht von Montag auf Dienstag zu mehreren Sachbeschädigungen in der Rostocker Südstadt gekommen ist.

Gegen 07:30 Uhr wurde die Polizei über zahlreiche Graffiti-Schriftzüge im Bereich der Albert-Einstein-Straße informiert. Vor Ort stellten die eingesetzten Beamten rund 100 Schriftzüge mit Palästina-Bezug fest, die unter anderem an Fassaden mehrerer Gebäude der Universität Rostock angebracht worden waren.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurden außerdem zwei Bushaltestellen sowie ein in der Nähe geparkter Lkw durch bislang unbekannte Täter beschädigt. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt.

Der polizeiliche Staatsschutz hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die im Zeitraum zwischen dem 6. Oktober, 18:00 Uhr, und dem 7. Oktober, 07:30 Uhr, ungewöhnliche Beobachtungen gemacht haben, sich bei der Polizei zu melden. Hinweise zur Tat oder zu möglichen Tatverdächtigen nimmt der Kriminaldauerdienst Rostock unter der Telefonnummer 0381 4916-1616 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell