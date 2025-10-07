PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Zeugenaufruf der Polizei nach Diebstahl eines Motorrades in Güstrow

  • Bild-Infos
  • Download

Güstrow (Landkreis Rostock) (ots)

Die Kriminalpolizei ermittelt, nachdem laut vorliegender Angaben ein oder mehrere bislang unbekannte Täter ein Motorrad des Herstellers Betamotor in der Straße Lange Stege in Güstrow entwendet haben. Gegen 15:00 Uhr des 06.10.2025 informierte der 16-jährige Eigentümer die Polizei über den Vorfall. Der Geschädigte hätte das Fahrzeug zuletzt gegen 06:00 Uhr vor einem örtlichen Mehrfamilienhaus gesehen. Der Stehlschaden wird nach gegenwärtigen Erkenntnissen mit etwa 5.000 Euro angegeben.

Der Polizei liegen zum jetzigen Zeitpunkt keine Angaben zu dem oder den möglichen Tätern vor. Aus diesem Grund werden potentielle Zeugen gesucht, die Beobachtungen zur Tatzeit im Bereich des Tatortes gemacht haben. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Güstrow unter der Rufnummer 03843-2660, die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Florian Müller
Telefon: 03843 266-302
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

