BPOL-HRO: "blinder Passagier"

Rostock (ots) - Unbekannte Täter stahlen in der vergangenen Nacht rund 1200 Liter Dieselkraftstoff aus insgesamt vier abgestellten Baggern der Firma Strabag auf dem Gelände der Deutschen Bahn in der Petersdorfer Straße in Rostock. Ein Mitarbeiter der bauausführenden Firma bemerkte den Diebstahl an den Fahrzeugen am heutigen Morgen und verständigte die Bundespolizei. Die Einsatzkräfte sicherten Spuren am Tatort. Der ...

