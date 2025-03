BPOLI EF: Einer Bundespolizeistreife in die Arme gefahren

Eisenach, Eisenach Hauptbahnhof (ots) - Beutezug von Kabeldieben wurde am Hauptbahnhof Eisenach durch die Bundespolizei aufgedeckt. Nicht auf frischer Tat - aber trotzdem erwischt. Das galt am gestrigen Nachmittag am Hauptbahnhof in Eisenach für zwei Männer, die durch Bundespolizisten angehalten und überprüft worden sind. In ihren Rucksäcken führten ein 43-Jähriger und sein fünf Jahre jüngerer Begleiter ...

mehr