Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Auseinandersetzung auf dem Berliner Platz - Polizei sucht Zeugen

Schwerin (ots)

Am Donnerstagabend kam es auf dem Berliner Platz in Schwerin zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Männern.

Nach derzeitigen Erkenntnissen gerieten die Männer gegen 18:00 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache in Streit, der in eine körperliche Auseinandersetzung mündete. Vor dem Eintreffen der alarmierten Polizeikräfte entfernte sich ein Tatverdächtiger vom Tatort. Bei Eintreffen der Beamten konnten acht Personen im Alter von 17 bis 24 Jahren angetroffen werden. Diese wiesen Augen- sowie teilweise Atemwegsreizungen auf. Zudem stellten die Einsatzkräfte vor Ort ein Reizstoffsprühgerät sicher.

Bei den angetroffenen Personen handelt es sich um einen deutschen sowie sieben syrische Staatsangehörige. Die genauen Hintergründe der Auseinandersetzung sind derzeit Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Tatgeschehen oder zu der bislang unbekannten Person geben können, sich bei der Polizeiinspektion Schwerin unter der Telefonnummer 0385 5180 2224, per Mail an kk.schwerin@polmv.de oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Juliane Zgonine
Telefon: 0385 5180-3004
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

