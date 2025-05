Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Neckarau: Halskette geraubt, Zeugen gesucht

Mannheim (ots)

Nachdem es am Samstagnachmittag gegen 14:10 Uhr am Mannheimer Hauptbahnhof in der Unterführung zum Lindenhofplatz zu einem Raub gekommen sein soll, sucht die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg nach Zeugen. Ein 29-jähriger Mann durchquerte in Begleitung einer Bekannten die Unterführung fußläufig, als ihm beim Verlassen des Südzugangs/Lindenhof zwei Männer entgegenkamen. Einer der beiden Männer hielt ein Handy, mit aktivierter Kamera in der Hand und versuchte den Geschädigten in ein Gespräch zu verwickeln. Diese äußerte jedoch, dass er keine Zeit habe und lief mit seiner Bekannten weiter. Der Täter ließ sich nicht von seinem Vorhaben abbringen und folgte dem Geschädigten weiterhin. Plötzlich und unerwartet legte der Tatverdächtige den Arm um den Nacken des Mannes und drückte so stark zu (sog. "Schwitzkasten"), dass es dem Geschädigten nicht möglich war sich einfach daraus zu befreien. Durch einen Schlag auf den Arm des Angreifers und anschließendem Wegziehen des Kopfes gelang ihm die Befreiung dann doch und er stieß den Mann von sich. Anschließend setzte das befreundete Paar seinen Weg fort. Kurz darauf verspürte der Geschädigte leichte Schmerzen im Nacken und stellte fest, dass sich seine Goldkette nicht mehr um seinen Hals befand. Er lief den zurückgelegten Weg erneut ab, konnte die Kette jedoch nicht finden. Im Anschluss erstattete er Anzeige bei der Polizei. Der unbekannte Täter wird wie folgt beschrieben: - Nordafrikanischer Phänotyp - Ca. 185 cm groß - Ca. 20 - 30 Jahre alt - Schwarze, zur Seite gegeelte Haare - Bekleidet mit Jeans, T-Shirt und Stoffjacke

Zeugen, die auf die Tat aufmerksam geworden sind und sachdienliche Hinweise zum Tatablauf sowie zu den unbekannten Tätern geben können, werden gebeten, sich beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg, Tel.: 0621/174-4444 zu melden.

