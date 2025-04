POL-PDNW: Geschwindigkeitsmessung

Grünstadt (ots) - Am heutigen 08.04.2025 kam es gegen 02:00 Uhr zu einem Brand in der Dachgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in der Bahnhofstraße in Grünstadt. Die Bewohner des betroffenen sowie die der direkt angrenzenden Gebäude wurden durch Rettungskräfte evakuiert und in einer Notunterkunft untergebracht. Die Person, die in der Dachgeschosswohnung lebte, wurde mit Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. ...

mehr