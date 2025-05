Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Edingen-Neckarhausen/Rhein-Neckar-Kreis: Sachbeschädigung am Bahnhof Edingen durch Graffiti - 2 Täter gestellt

Mannheim (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag, gegen 02.45 Uhr, stellte eine Mitarbeiterin des Sicherheitsdienstes am Edinger Bahnhof vier Personen fest, die eine Wand des Gebäudes mit Graffiti besprühten. Beim Erblicken der Mitarbeiterin flüchteten die Täter auf einem Feldweg. Laut der Zeugin handelte es sich bei den Personen um drei männliche und eine weibliche Person, die teilweise maskiert und dunkel gekleidet waren. Nach Eintreffen der Streifenbesatzung konnte die Augenzeugin eine Beschreibung der Personen, sowie die Fluchtrichtung angeben. Im Laufe der sofort eingeleiteten Fahndung konnte auf einem Fußweg im näheren Bereich eine vierköpfige Personengruppe festgestellt werden, von denen zwei Personen beim Erblicken des Streifenwagens flüchteten. Eine der flüchtenden Personen warf eine Stofftasche in ein Gebüsch. Während der Kontrolle der zwei noch anwesenden Personen, wurden schwarze Schlauchschals, sowie Handschuhe mit Lackantragungen aufgefunden. In der weggeworfenen Stofftasche befanden sich benutzte Graffitidosen. Im Rahmen der weiteren Maßnahmen wurde weiterhin festgestellt, dass die beiden 20-jährigen Täter deutlich unter Alkoholeinfluss standen. Nichts desto trotz, erfolgen die weitergehenden Ermittlungen durch das Polizeirevier Ladenburg und ergeben letztendlich eine Strafanzeige wegen Sachbeschädigung.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell