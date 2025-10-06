Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Auseinandersetzung in Linienbus - Polizei ermittelt wegen Körperverletzung

Schwerin (ots)

Am Donnerstagnachmittag d. 02.10.2025, gegen 13:45 Uhr, kam es zwischen zwei Fahrgästen an einer Bushaltestelle in Stern Buchholz zu einer körperlichen Auseinandersetzung, die sich im Linienbus fortsetzte.

Nach derzeitigen Erkenntnissen gerieten ein 33-jähriger und ein 57-jähriger Mann zunächst in Streit, in dessen Verlauf es an der Haltestelle zu einer Körperverletzung gekommen sein soll. Im Anschluss stiegen beide Männer in den Linienbus in Richtung Schwerin ein, wo der Streit erneut aufflammte. Zeugen informierten daraufhin die Polizei. An der Kreuzung Friedrich-Engels-Straße / Am Grünen Tal kamen die Beamten schließlich zum Einsatz. Die Polizei stellte die Personalien der Beteiligten mit syrischer Staatsangehörigkeit fest und leitete Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung, Beleidigung und Bedrohung ein.

Die genauen Hintergründe der Auseinandersetzung sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

