PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rostock mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Polizei ermittelt nach Brand eines Wohnhauses in Schwerin

Schwerin (ots)

In den frühen Morgenstunden des heutigen Tages kam es in Schwerin-Neumühle zu einem Brand an einem Wohnhaus. Personen wurden hierbei nicht verletzt.

Nach derzeitigen Erkenntnissen geriet gegen 05:00 Uhr ein Anbau einer Doppelhaushälfte in der Langen Reihe aus bislang unbekannter Ursache in Brand. Die Bewohner beider Haushälften konnten das Gebäude rechtzeitig verlassen und blieben unverletzt.

Die Feuerwehr war mit 23 Einsatzkräften vor Ort und konnte den Brand schnell löschen. Nach ersten Schätzungen entstand ein Sachschaden von etwa 80.000 Euro. Das Wohnhaus bleibt weiterhin bewohnbar.

Erste Ermittlungen der Kriminalpolizei deuten darauf hin, dass das Feuer im Bereich einer dort abgestellten Mülltonne ausgebrochen sein könnte. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur genauen Brandursache aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Juliane Zgonine
Telefon: 0385 5180-3004
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rostock mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rostock
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rostock
Alle Meldungen Alle
  • 06.10.2025 – 14:33

    POL-HRO: Auseinandersetzung auf dem Berliner Platz - Polizei sucht Zeugen

    Schwerin (ots) - Am Donnerstagabend kam es auf dem Berliner Platz in Schwerin zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Männern. Nach derzeitigen Erkenntnissen gerieten die Männer gegen 18:00 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache in Streit, der in eine körperliche Auseinandersetzung mündete. Vor dem Eintreffen der alarmierten Polizeikräfte entfernte sich ein ...

    mehr
  • 06.10.2025 – 14:14

    POL-HRO: Auseinandersetzung in Linienbus - Polizei ermittelt wegen Körperverletzung

    Schwerin (ots) - Am Donnerstagnachmittag d. 02.10.2025, gegen 13:45 Uhr, kam es zwischen zwei Fahrgästen an einer Bushaltestelle in Stern Buchholz zu einer körperlichen Auseinandersetzung, die sich im Linienbus fortsetzte. Nach derzeitigen Erkenntnissen gerieten ein 33-jähriger und ein 57-jähriger Mann zunächst in Streit, in dessen Verlauf es an der Haltestelle zu ...

    mehr
  • 06.10.2025 – 14:06

    POL-HRO: Mit mehr als 3 Promille am Steuer: Polizei stellt Autofahrer nach Unfall in Rostock

    Rostock (ots) - Am gestrigen Sonntag informierte eine Hinweisgeberin die Polizei gegen 14:30 Uhr darüber, dass ein augenscheinlich betrunkener Mann in einer Tankstelle im Rostock-Evershagen alkoholische Getränke gekauft habe. Anschließend habe sich der Mann hinter das Steuer eines Fahrzeugs gesetzt und sei davongefahren. Im Zuge der sofort eingeleiteten Maßnahmen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren