Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Polizei stoppt alkoholisierten Busfahrer in Ludwigslust

Ludwigslust (ots)

Dank eines aufmerksamen Zeugen hat die Polizei am Montagabend in Ludwigslust einen alkoholisierten Busfahrer aus dem Verkehr gezogen. Ein Autofahrer habe gegen 18:30 Uhr im Stadtgebiet einen Bus bemerkt, der in Schlangenlinien fuhr und mehrfach die Fahrbahnmitte überquerte. Er alarmierte daraufhin die Polizei. In der Bahnhofstraße stoppten die Beamten den 44-jähriger polnischen Fahrer, der zu diesem Zeitpunkt noch neun Fahrgäste im Schienenersatzverkehr beförderte. Ein Atemalkoholtest ergab bei dem Mann einen Wert von 1,46 Promille. Die Polizisten stellten die Fahrzeugschlüssel sicher und brachten den Busfahrer zur Blutprobenentnahme. Im Verlauf der Ermittlungen wurde außerdem bekannt, dass der 44-Jährige bereits am Nachmittag gegen den Spiegel eines anderen Busses gefahren und anschließend weitergefahren sein soll. Gegen den Mann wurde Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs sowie unerlaubten Entfernens vom Unfallort erstattet.

Polizeipräsidium Rostock
