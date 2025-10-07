Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Vorfahrt nicht beachtet - Unfall auf der BAB 20 bei Neukloster

Neukloster (ots)

Am Dienstag ereignete sich auf der BAB 20 an der Anschlussstelle Neukloster in Fahrtrichtung Rostock ein Verkehrsunfall bei dem zwei der drei beteiligten Fahrzeuge beschädigt wurden. Nach Auswertung der Spurenlage und der Befragung der Unfallbeteiligten missachtete eine 25-jährige Skoda-Fahrerin die Wartepflicht und fuhr an der Anschlussstelle Neukloster, im Baustellenbereich, in Fahrtrichtung Rostock auf. Der 21-jährige Fahrer eines VW, welcher sich bereits auf dem Hauptfahrstreifen in Richtung Rostock befand, leitete eine Gefahrenbremsung ein. Ein nachfolgender 74-jähriger Fahrer eines Hyundai konnte sein Fahrzeug nicht mehr rechtzeitig anhalten und fuhr auf den vorausfahrenden VW auf. An beiden Fahrzeugen entstanden Sachschäden in Höhe von geschätzten 8.000 Euro. Der 66-jährige Beifahrer im Hyundai verletzte sich bei dem Unfall leicht. Eine Rettungswagenbesatzung konnte den 66-Jährigen nach einer kurzen medizinischen Versorgung vor Ort aber wieder entlassen. Nach Abschluss der Unfallaufnahme konnten die Fahrzeugführer ihren Fahrten fortsetzen. André Falke Erster Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst

