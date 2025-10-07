PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Vorfahrt nicht beachtet - Unfall auf der BAB 20 bei Neukloster

Neukloster (ots)

Am Dienstag ereignete sich auf der BAB 20 an der Anschlussstelle 
Neukloster in Fahrtrichtung Rostock ein Verkehrsunfall bei dem zwei 
der drei beteiligten Fahrzeuge beschädigt wurden.
Nach Auswertung der Spurenlage und der Befragung der 
Unfallbeteiligten missachtete eine 25-jährige Skoda-Fahrerin die 
Wartepflicht und fuhr an der Anschlussstelle Neukloster, im 
Baustellenbereich, in Fahrtrichtung Rostock auf.
Der 21-jährige Fahrer eines VW, welcher sich bereits auf dem 
Hauptfahrstreifen in Richtung Rostock befand, leitete eine 
Gefahrenbremsung ein. Ein nachfolgender 74-jähriger Fahrer eines 
Hyundai konnte sein Fahrzeug nicht mehr rechtzeitig anhalten und fuhr
auf den vorausfahrenden VW auf.
An beiden Fahrzeugen entstanden Sachschäden in Höhe von geschätzten 
8.000 Euro.
Der 66-jährige Beifahrer im Hyundai verletzte sich bei dem Unfall 
leicht. Eine Rettungswagenbesatzung konnte den 66-Jährigen nach einer
kurzen medizinischen Versorgung vor Ort aber wieder entlassen.
Nach Abschluss der Unfallaufnahme konnten die Fahrzeugführer ihren 
Fahrten fortsetzen.

André Falke
Erster Polizeihauptkommissar
Polizeiführer vom Dienst

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

