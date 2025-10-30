Polizei Paderborn

POL-PB: Einbrüche in Einfamilienhäuser - Polizei sucht Zeugen

Salzkotten (ots)

(mh) Nach zwei Einbrüchen in Einfamilienhäuser am Von-Westphalen-Weg in Salzkotten sucht die Polizei Zeugen.

Die Täter verschafften sich am Dienstag, 29. Oktober, zwischen 12.45 Uhr und 22.00 Uhr gewaltsam Zugang zu den Gebäuden und durchwühlten die Räumlichkeiten. Im Anschluss flüchteten sie in unbekannte Richtung.

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, sich über die Rufnummer 05251 306-0 zu melden.

