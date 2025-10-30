PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PB: Einbrüche in Einfamilienhäuser - Polizei sucht Zeugen

Salzkotten (ots)

(mh) Nach zwei Einbrüchen in Einfamilienhäuser am Von-Westphalen-Weg in Salzkotten sucht die Polizei Zeugen.

Die Täter verschafften sich am Dienstag, 29. Oktober, zwischen 12.45 Uhr und 22.00 Uhr gewaltsam Zugang zu den Gebäuden und durchwühlten die Räumlichkeiten. Im Anschluss flüchteten sie in unbekannte Richtung.

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, sich über die Rufnummer 05251 306-0 zu melden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Telefon: 05251 306-1313
E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de

Außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Paderborn
Telefon: 05251 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizei Paderborn
