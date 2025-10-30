PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Paderborn

POL-PB: Diebstahl aus Transporter - Zeugen gesucht

Bad Wünnenberg-Haaren (ots)

(ivdh) Unbekannte brachen zwischen Dienstag, 28. Oktober, 17.00 Uhr und Mittwoch, 29. Oktober, 07.30 Uhr einen Transporter auf, der auf einem Firmengelände an der Adam-Opel-Straße in Bad Wünnenberg-Haaren geparkt war. Die Polizei sucht Zeugen.

Die Täter verschafften sich Zugang über die Hecktür zu dem Peugeot Boxer, durchwühlten die Ladefläche und flüchteten mit der Beute in unbekannte Richtung.

Eine angrenzende Videoüberwachung nahm drei verdächtige Männer auf. Das Gesicht des Ersten ist von einem dunklen Tuch verdeckt. Er trägt eine auffällige zweifarbige Jacke, bei der die obere Hälfte einen helleren Farbton als die Untere hat. Darunter ist ein heller Kapuzenpullover zu sehen. Hose und Schuhe hatten einen hellen Farbton. Der zweite Mann hat eine dunkle Mütze auf dem Kopf. Über dem Kapuzenpullover trägt er eine ärmellose Weste, die Hose war dunkel. Die Bekleidung der dritten Person ist nicht erkennbar.

Wer hat im angegebenen Zeitraum verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge beobachtet? Zeugen melden sich bitte über die Rufnummer 05251 306-0.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Telefon: 05251 306-1313
E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de

Außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Paderborn
Telefon: 05251 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell

