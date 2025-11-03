PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PB: Diebe machen Beute bei Kellereinbruch - Zeugen gesucht

Paderborn (ots)

(md) Zwischen dem 18. und 31. Oktober brachen Unbekannte in ein Kellerabteil eines Mehrfamilienhauses an der Höhenstraße in Paderborn ein und flohen in unbekannte Richtung.

Der Einbruch fiel dem 59 Jahre alten Bewohner am Freitag auf und er alarmierte die Polizei. Unbekannte hatten sich gewaltsam Zugang zu dem Kellerabteil verschafft und waren mit ihrer Beute in unbekannte Richtung geflohen. Es entstand ein Gesamtschaden im vierstelligen Bereich.

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, sich über die Rufnummer 05251 306-0 zu melden.

Eine kompetente Sicherheitsberatung in Sachen Einbruchschutz bietet das zuständige Kriminalkommissariat Prävention/Opferschutz der Kreispolizeibehörde Paderborn. Diese Beratung ist in allen Fällen kostenlos. Informationen und Kontakte auf der Website: https://paderborn.polizei.nrw/artikel/einbruchschutz-1

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Telefon: 05251 306-1313
E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de

Außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Paderborn
Telefon: 05251 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell

