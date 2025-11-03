POL-PB: Einbruch in ein Einfamilienhaus - Polizei sucht Zeugen
Delbrück-Ostenland (ots)
(mh) Ein unbekannter Täter ist zwischen Donnerstag, 30. Oktober, 20.30 Uhr, und Samstag, 01. November, 12.00 Uhr, in ein Einfamilienhaus an der Straße Kanneworder Weg in Delbrück-Ostenland eingebrochen. Die Polizei sucht Zeugen.
Der Einbrecher beschädigte ein Fenster, um in das Gebäude zu gelangen. Er durchwühlte die Räumlichkeiten und flüchtete im Anschluss in unbekannte Richtung.
Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, sich über die Rufnummer 05251 306-0 zu melden.
