POL-OH: Erstmeldung über tödlichen Verkehrsunfall auf B62, kurz vor der Ortslage Friedewald, aus Philippsthal kommend

LK Hersfeld-Rotenburg (ots)

Friedewald. Am Sonntagabend (02.11.) wurde gg. 20:50 Uhr ein Verkehrsunfall auf der B62 kurz vor der Ortslage Friedewald gemeldet. Nach ersten Erkenntnissen befuhr ein Pkw-Kleinwagen die B62 aus Philippsthal kommend in Richtung Friedewald. Hier wollte der Fahrer des Kleinwagen einen vor ihm fahrenden Verkehrsteilnehmer überholen, musste aber den Überholvorgang aufgrund Gegenverkehrs abbrechen. Beim Zurücklenken auf seine Fahrbahn verlor der Kleinwagen-Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug, das sich in der Folge überschlug und auf der Seite zum Liegen kam. Der Fahrer wurde aus seinem Fahrzeug geschleudert und verstarb noch an der Unfallstelle. Weitere Personen wurden nach jetzigen Erkenntnisstand nicht verletzt.

Die Ermittlungen dauern an, es wird unaufgefordert nachberichtet.

gefertigt: Müller, A., PHK, Führungs- und Lagedienst des PP Osthessen

