PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Osthessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Erstmeldung über tödlichen Verkehrsunfall auf B62, kurz vor der Ortslage Friedewald, aus Philippsthal kommend

LK Hersfeld-Rotenburg (ots)

Friedewald. Am Sonntagabend (02.11.) wurde gg. 20:50 Uhr ein Verkehrsunfall auf der B62 kurz vor der Ortslage Friedewald gemeldet. Nach ersten Erkenntnissen befuhr ein Pkw-Kleinwagen die B62 aus Philippsthal kommend in Richtung Friedewald. Hier wollte der Fahrer des Kleinwagen einen vor ihm fahrenden Verkehrsteilnehmer überholen, musste aber den Überholvorgang aufgrund Gegenverkehrs abbrechen. Beim Zurücklenken auf seine Fahrbahn verlor der Kleinwagen-Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug, das sich in der Folge überschlug und auf der Seite zum Liegen kam. Der Fahrer wurde aus seinem Fahrzeug geschleudert und verstarb noch an der Unfallstelle. Weitere Personen wurden nach jetzigen Erkenntnisstand nicht verletzt.

Die Ermittlungen dauern an, es wird unaufgefordert nachberichtet.

gefertigt: Müller, A., PHK, Führungs- und Lagedienst des PP Osthessen

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0

X: https://X.com/polizei_oh
Instagram: https://instagram.com/polizei_oh
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOsthessen/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUGcNYNkgEozGyLACRu7Khw
Homepage: https://ppoh.polizei.hessen.de/Startseite/

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Osthessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Osthessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Osthessen
Alle Meldungen Alle
  • 02.11.2025 – 02:18

    POL-OH: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Osthessen

    Fulda (ots) - Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden in Fulda Am Samstagabend (01.10.) gegen 18:45 Uhr befuhr eine 76-jährige Frau aus Hünfeld mit ihrem Kia Ceed die B27 in Fulda in Richtung Süd. In Höhe der Auffahrt von der Petersberger Straße auf die B27 geriet die Hünfelderin nach rechts auf den Beschleunigungsstreifen, den sie wohl mit ihrer Fahrspur verwechselte. Auf dem Beschleunigungstreifen befand sich ein ...

    mehr
  • 01.11.2025 – 22:21

    POL-OH: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Osthessen

    Fulda (ots) - Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person Am Freitag (31.10.) kam es gegen 10:45 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Straße Am Frankengrund in Künzell. Beim rückwärts Ausparken stieß eine 86-jährige Frau aus Künzell mit ihrem Audi gegen die Fahrertür eines Opel Meriva, dessen Fahrer, ein 91-jähriger Mann ebenfalls aus Künzell, gerade aussteigen wollte. Dabei ...

    mehr
  • 01.11.2025 – 17:04

    POL-OH: Verkehrsunfall mit Sachschaden und anschließender Flucht - Zeugen gesucht

    Bad Hersfeld (ots) - Am Samstag (01.11.), in der Zeit von 14.15 Uhr bis 14.45 Uhr parkte ein 30-jähriger Obersuhler mit seinem Pkw in Bad Hersfeld im Hainchenweg auf einem Parkplatz eines Einkaufsmarktes. Während des Einkaufs touchierte ein bisher Unbekannter mit seinem Fahrzeug vermutlich beim Einparkvorgang den Pkw des 30-jährigen und verursachte einen Schaden im ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren