Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Osthessen

Fulda (ots)

Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden in Fulda

Am Samstagabend (01.10.) gegen 18:45 Uhr befuhr eine 76-jährige Frau aus Hünfeld mit ihrem Kia Ceed die B27 in Fulda in Richtung Süd. In Höhe der Auffahrt von der Petersberger Straße auf die B27 geriet die Hünfelderin nach rechts auf den Beschleunigungsstreifen, den sie wohl mit ihrer Fahrspur verwechselte. Auf dem Beschleunigungstreifen befand sich ein 52-jähriger Mann aus Hofbieber mit seinem VW Tiguan, der auf die B27 auffahren wollte. Es kam zur seitlichen Berührung zwischen den beiden Pkw, den Gesamtsachschaden schätzt die Polizei auf 10.000 Euro.

gefertigt: Polizeipräsidium Osthessen, Polizeistation Fulda, PHK Schaffranek

