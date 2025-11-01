PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Schwerer Verkehrsunfall auf der Autobahn 7 - PKW überschlägt sich mehrfach
Rettungshubschrauber im Einsatz

Osthessen (ots)

Am Samstag (01.11.), gegen 07.25 Uhr, befuhr die 40-jährige Fahrerin eines Renault Megane die Autobahn 7 in Richtung Kirchheim/ Fulda. In einem Kurvenbereich zwischen der Anschlussstelle Homberg/ Efze und dem Parkplatz "Am Pommer" kam das Fahrzeug aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab, durchbrach den Wildschutzzaun und überschlug sich anschließend mehrfach. Die aus dem Raum Herford stammende Fahrerin wurde eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr Homberg/ Efze aus dem Fahrzeugwrack befreit werden. Sie wurde bei dem Verkehrsunfall schwer verletzt und mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. An ihrem PKW entstand Totalschaden. Der Gesamtsachschaden wird auf rund 30.000 Euro geschätzt. Aufgrund der Hubschrauberlandung musste die A 7 in Richtung Fulda für die Dauer von etwa einer Stunde voll gesperrt werden. Neben der Feuerwehr Homberg/ Efze und dem Rettungshubschrauber Christoph 28 (Fulda) waren noch ein RTW und zwei Funkstreifen der Autobahnpolizei Bad Hersfeld vor Ort.

Gefertigt: Siebert, PHK, Polizeiautobahnstation Bad Hersfeld, Am Weinberg 31, 36251 Bad Hersfeld

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0

X: https://X.com/polizei_oh
Instagram: https://instagram.com/polizei_oh
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOsthessen/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUGcNYNkgEozGyLACRu7Khw
Homepage: https://ppoh.polizei.hessen.de/Startseite/

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell

