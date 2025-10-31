Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Nach gefährlicher Körperverletzung am Lollsmontag - Drei Tatverdächtige ermittelt

Bad Hersfeld (ots)

Bad Hersfeld. Am Montag (13.10.) kam es im Rahmen des Lollsmontags in der Wallengasse zu einer gefährlichen Körperverletzung (wir haben berichtet).

Nach derzeitigen Erkenntnissen waren mehrere Besucher gegen 21.10 Uhr auf dem Nachhauseweg, als sie mit einer ihnen unbekannten Personengruppe verbal in Streit gerieten. Im Rahmen des Disputes verletzten die zunächst Unbekannten zwei Männer durch Schläge und Tritte. Ein 31-Jähriger wurde zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Ein 28-Jähriger wurde vor Ort durch eine Rettungswagenbesatzung behandelt.

Nun konnte die Kriminalpolizei Bad Hersfeld drei Tatverdächtige ermitteln. Hierbei handelt es sich um einen 17-Jährigen, einen 20-Jährigen und einen 21-Jährigen - alle aus Bad Hersfeld. Die Staatsanwaltschaft Fulda sowie die Bad Hersfelder Kriminalpolizei ermittelt nun gegen diese wegen des Verdachts der gemeinschaftlichen gefährlichen Körperverletzung. Die Ermittlungen hierzu dauern weiterhin an.

Zeuginnen und Zeugen sowie Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden weiterhin gebeten, sich mit der Polizeistation Bad Hersfeld in Verbindung zu setzen.

(Julissa Sauermann)

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell