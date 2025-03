Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Diebstahl aus Lagerhalle - Zeugen gesucht

Meppen (ots)

Bislang unbekannte Personen verschafften sich zwischen Freitag 18.00 und Samstag 2.00 Uhr gewaltsam Zutritt zu einer Halle an der Straße "Am Kreisforst". Ob und was anschließend entwendet wurde, ist bislang noch unklar. Erst vor wenigen Wochen gab es bei der Firma einen ähnlichen Vorfall. Wir berichteten:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/104234/5978110

Ob hier ein Zusammenhang zwischen den Taten besteht, muss derzeit noch ermittelt werden. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Meppen unter der Rufnummer 05931/9490 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell