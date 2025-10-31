Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallmeldungen für die Landkreise Fulda und Hersfeld-Rotenburg

Osthessen (ots)

FD

Verkehrsunfallflucht - Hinweise erbeten

Fulda. Im Zeitraum von Donnerstag (30.10.), 18.30 Uhr, bis Freitag (31.10.), 1 Uhr, beschädigte ein Unbekannter Verkehrsteilnehmer einen am Seitenstreifen der Bronnzeller Straße im Stadtteil Bronnzell geparkten Hyundai i10 am linken Außenspiegel. Anschließend entfernte sich der Unbekannte von der Unfallstelle ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Es entstand ein Sachschaden von rund 500 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de. (Polizeistation Fulda)

HEF

Auto kommt von der Fahrbahn ab

Bad Hersfeld. Am Freitag (31.10.), gegen 02.50 Uhr, befuhr ein 35-jährige Nissan-Fahrerin aus Bad Hersfeld die Meisebacher Straße aus Richtung Simon-Haune-Straße kommend. Aus bisher ungeklärter Ursache kam sie dabei nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem am Fahrbahnrand parkenden Skoda-Octavia. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Skoda auf einen dahinter geparkten Suzuki geschoben und dieser wiederum auf einen weiteren dahinter geparkten Renault. Es entstand ein Sachschaden von rund 22.000 Euro.

Ampel beschädigt

Bad Hersfeld. Am Freitag (31.10.), gegen 06.45 Uhr, befuhr ein 60-Jähriger Ford-Transit-Fahrer aus Unterbreitzbach die Lindenallee (B 62) in Richtung Bad Hersfeld. An der Ecke zum Rasenweg beabsichtigte der Fahrer auf den rechtsseitig angelegten Geh- und Radweg zu fahren, um dort zu halten und einen Fahrgast mitzunehmen. Hierbei schätzte er nach derzeitigen Erkenntnissen die Fahrzeughöhe falsch ein und stieß gegen die dortige Fußgängerampel. Es entstand ein Sachschaden von rund 3.000 Euro.

Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Neuenstein. Am Donnerstag (30.10), gegen 20.15 Uhr, befuhr ein unbekannter Verkehrsteilnehmer die B 324 aus Richtung Neuenstein-Aua kommend in Richtung Neuenstein-Untergeis. Aus bisher ungeklärter Ursache kam er hierbei kurz vor dem Ortseingang von Obergeis in einer Rechtskurve auf die linke Fahrbahnseite und touchierte hierbei den Außenspiegel des ihm entgegenkommenden VW Passat eines 68-Jährigen aus Neuenstein. Der Unbekannte setzte seine Fahrt fort, ohne den Pflichten eines Unfallbeteiligten nachzukommen. Es entstand Sachschaden von rund 800 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de. (Polizeistation Bad Hersfeld)

Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person

Bebra. Am Donnerstag (30.10.), gegen 07.15 Uhr, befuhr eine 44-jährige Fiat-Fahrerin aus Friedewald und eine 37-jährige Audi-Fahrerin in der genannten Reihenfolge die Eisenacher Straße aus Ronshausen kommend in Richtung Bebra. Hierbei musste die Fiat-Fahrerin verkehrsbedingt anhalten. Aus bisher ungeklärter Ursache fuhr die Audi-Fahrerin auf den vorausfahrenden Fiat auf. Die 44-Jährige wurde hierbei leicht verletzt und zur medizinischen Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden von rund 600 Euro. (Polizeistation Rotenburg)

