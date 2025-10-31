Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Diebstahl von Mülltonne - Diebstahl von Stacheldraht

Vogelsbergkreis (ots)

Diebstahl von Mülltonne

Romrod. Unbekannte begaben sich in der Zeit von Mittwochnachmittag (29.10.) bis Donnerstagvormittag (30.10.) auf das Grundstück eines Einfamilienhauses in der Zeller Straße und entwendeten von dort eine 240 Liter Papiermülltonne im Wert von rund 80 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Diebstahl von Stacheldraht

Schlitz. Im Zeitraum vom 8. Oktober bis zum 29. Oktober entwendeten unbekannte Langfinger den Stacheldraht der Umfriedung eines Waldgartengrundstücks in der Verlängerung der Straße "Heidgraben". Der Wert des Diebesgutes wird auf rund 300 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

(Marc Leipold)

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell