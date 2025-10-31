Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruch in Wohnhaus - Einbruch in Einfamilienhaus - Illegale Müllentsorgung

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Einbruch in Wohnhaus

Rotenburg. Unbekannte Langfinger verschafften sich zwischen Freitagvormittag (24.10.) und Samstagnachmittag (25.10.) gewaltsam Zutritt zu einem Wohnhaus in der Straße "Zur Hexenlinde". Im Inneren hebelten sie mehrere Türen auf. Ob etwas entwendet wurde, ist derzeit noch nicht bekannt. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 5.000 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Einbruch in Einfamilienhaus

Bad Hersfeld. In der Alsfelder Straße im Ortsteil Asbach stiegen Langfinger zwischen dem 12. Oktober und 26. Oktober in ein Wohnhaus ein, indem sie das Kellerfenster aufhebelten. Im Inneren durchsuchten sie mehrere Räumlichkeiten und flüchteten mit Bargeld in unbekannte Richtung. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Illegale Müllentsorgung

Rotenburg. Eine aufmerksame Zeugin meldete sich am Samstagmittag (25.10.), gegen 12 Uhr, bei der Polizei in Rotenburg und meldete mehrere illegal entsorgte Farbeimer samt Malerzubehör, die an der K 60 in Richtung Dickenrück durch Unbekannte abgelegt wurden. Eine Streife war kurze Zeit später vor Ort und packte diese in Müllsäcke, um weiteres Austreten von Farbe zu unterbinden. Die Beamten informierten die Straßenmeisterei zwecks der weiteren Entsorgung und fertigte eine Anzeige wegen des unerlaubten Umgangs mit Abfällen. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Julissa Sauermann

