POL-OH: Einbruch in Gaststätte - Diebstahl aus Auto
Vogelsbergkreis (ots)
Einbruch in Gaststätte
Alsfeld. Am Mittwoch (29.10.), in der Zeit von 0 Uhr bis 5 Uhr, verschafften sich Unbekannte über ein Kellerfenster Zutritt zu den Räumlichkeiten einer Gaststätte in der Landgraf-Hermann-Straße. Anschließend hebelte sie die dort befindlichen Spielautomaten auf und entwendeten daraus das Bargeld. Zudem nahmen sie Spirituosen und Süßigkeiten an sich. Der entstandene Sachschaden und er Wert des Diebesgut wird auf rund 4.500 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.
Diebstahl aus Auto
Alsfeld. In der Nacht auf Mittwoch (29.10.) entwendeten Unbekannte aus einem Mercedes Sprinter, der im Pfarrwiesenweg geparkt war, mehrere hochwertige Werkzeuge der Marken Hilti und Makita im Wert von rund 27.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.
(Marc Leipold)
Kontakt:
Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda
Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)
Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0
X: https://X.com/polizei_oh
Instagram: https://instagram.com/polizei_oh
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOsthessen/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUGcNYNkgEozGyLACRu7Khw
Homepage: https://ppoh.polizei.hessen.de/Startseite/
Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell