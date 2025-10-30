Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruch in Gaststätte - Diebstahl aus Auto

Vogelsbergkreis (ots)

Einbruch in Gaststätte

Alsfeld. Am Mittwoch (29.10.), in der Zeit von 0 Uhr bis 5 Uhr, verschafften sich Unbekannte über ein Kellerfenster Zutritt zu den Räumlichkeiten einer Gaststätte in der Landgraf-Hermann-Straße. Anschließend hebelte sie die dort befindlichen Spielautomaten auf und entwendeten daraus das Bargeld. Zudem nahmen sie Spirituosen und Süßigkeiten an sich. Der entstandene Sachschaden und er Wert des Diebesgut wird auf rund 4.500 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Diebstahl aus Auto

Alsfeld. In der Nacht auf Mittwoch (29.10.) entwendeten Unbekannte aus einem Mercedes Sprinter, der im Pfarrwiesenweg geparkt war, mehrere hochwertige Werkzeuge der Marken Hilti und Makita im Wert von rund 27.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

(Marc Leipold)

