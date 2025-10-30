PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Osthessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Osthessen

Fulda (ots)

LKW-Unfall auf der A4, Sattelzug durchbricht die Mittelleitplanke

Am Donnerstag, gegen 02.00 Uhr, kam es auf der A4 von Bad Hersfeld kommend in Fahrtrichtung Osten, kurz vor der Anschlussstelle Wildeck-Hönebach, zu einem schweren LKW-Unfall. Nach ersten Angaben befuhr der 41-jährige LKW-Fahrer aus dem Landkreis Freiberg mit seinem Sattelzug die linke Fahrspur und kam von dieser aus ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab. Hierbei touchierte er die Leitplanke, so dass das Führerhaus übersteuerte, nach links abknickte und der Sattelauflieger das Gespann durch die Leiplanke schob. Schließlich kam der LKW an der Betonleitwand hinter der Schutzplanke zum Erliegen. Der LKW-Fahrer wurde bei diesem Unfall glücklicherweise nur leicht verletzt. Zur Abklärung der Unfallfolgen wurde der LKW-Fahrer vorsorglich durch den Rettungsdienst in ein umliegendes Krankenhaus verbracht.

Durch die alarmierten Rettungskräfte der Feuerwehr Bad Hersfeld und Friedewald sowie der Polizeiautobahnstation Bad Hersfeld musste auf Grund des Unfalls die Autobahn zunächst in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt werden. In Fahrtrichtung Westen wurde gegen 03:00 Uhr ein Fahrstreifen wieder frei gegeben. Nachdem die ersten Maßnahmen getroffen wurden, konnte gegen 05:00 Uhr durch Freigabe des rechten Fahrsteifens die in der Vollsperrung stehenden Verkehrsteilnehmer an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden. Die A4 ist in Fahrtrichtung Osten weiter voll gesperrt.

Eine Ableitung des Verkehrs an der AS Friedewald in Fahrtrichtung Westen wurde durch die Autobahnmeisterei Hönebach eingerichtet. Die Umleitungsstrecke ist überfüllt. Bedarfsumleitungen sind eingerichtet werden.

Nach ersten Schätzungen entstand bei dem Unfall ein Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 150.000 Euro.

Gefertigt: Polizeipräsidium Osthessen, Führungs- und Lagedienst

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0

X: https://X.com/polizei_oh
Instagram: https://instagram.com/polizei_oh
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOsthessen/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUGcNYNkgEozGyLACRu7Khw
Homepage: https://ppoh.polizei.hessen.de/Startseite/

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Osthessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Osthessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Osthessen
Alle Meldungen Alle
  • 30.10.2025 – 02:58

    POL-OH: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Osthessen

    Fulda (ots) - BAB 4 Wildeck - Hönebach ERSTMELDUNG Am Donnerstagmorgen (30.10.) kam es gegen 02:00 Uhr nach ersten Informationen zu einem Verkehrsunfall auf der BAB 4 in Fahrtrichtung Osten. Ein Lkw fuhr aus unbekannter Ursache kurz vor der Abfahrt Wildeck-Hönebach in die Mittelleitplanke. Das Führerhaus ragt derzeit teils auf die Gegenfahrbahn. Es laufen derzeit Betriebsstoffe aus. Die Autobahn ist derzeit noch in ...

    mehr
  • 29.10.2025 – 21:03

    POL-OH: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Osthessen

    Fulda (ots) - Schwerer Verkehrsunfall auf der B 279 (Eichenzell) Ein Überholmanöver löste am Mittwoch, 29.10.2025 um 18:15 Uhr einen schweren Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 279 zwischen den Eichenzeller Ortsteilen Döllbach und Rothemann aus, an dem fünf Fahrzeuge beteiligt waren. Ein Sattelzug mit Tankaufbau fuhr von Döllbach kommend in Richtung Rothemann und wurde von einem dahinter befindlichen Pkw trotz ...

    mehr
  • 29.10.2025 – 16:14

    POL-OH: Verkehrsunfallmeldungen für die Landkreise Fulda, Hersfeld-Rotenburg und Vogelsberg

    Osthessen (ots) - FD Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht Fulda. Am Dienstag (28.10.), gegen 13.15 Uhr, befuhr ein derzeit unbekannter Verkehrsteilnehmer mit seinem Taxi die Mainstraße in Richtung Heidelsteinstraße um in die Ronsbachstraße abzubiegen. Im Verlauf des Abbiegevorgangs touchierte er dabei mit dem Außenspiegel aus bisher ungeklärter Ursache einen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren