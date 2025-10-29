Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Osthessen

Fulda (ots)

Schwerer Verkehrsunfall auf der B 279 (Eichenzell)

Ein Überholmanöver löste am Mittwoch, 29.10.2025 um 18:15 Uhr einen schweren Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 279 zwischen den Eichenzeller Ortsteilen Döllbach und Rothemann aus, an dem fünf Fahrzeuge beteiligt waren. Ein Sattelzug mit Tankaufbau fuhr von Döllbach kommend in Richtung Rothemann und wurde von einem dahinter befindlichen Pkw trotz Gegenverkehrs überholt. Ein entgegenkommender Pkw Landrover, der von einem 59-jährigen Mann gesteuert wurde, musste um einen Fronttalzusammenstoß zu vermeiden so stark bremsen, dass er in Schleudern kam und außer Kontrolle geriet. Der Landrover streifte noch leicht das Heck des Sattelzuges und prallte dann frontal gegen einen dahinter fahrenden Pkw Mustang. Der dem Mustang nachfolgende Pkw BMW fuhr dann noch leicht auf diesen auf. Alle vier Fahrzeugführer befanden sich glücklicherweise alleine im Fahrzeug, der Fahrer des Landrover wurde schwer, aber nicht lebensbedrohlich verletzt. Der 27-jährige Mustangfahrer wurde leichter verletzt, aber ebenso zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus eingeliefert. Durch den frontalen Zusammenstoß erlitten diese beiden Fahrzeuge einen Totalschaden und mussten abgeschleppt werden. Der Sattelzug und der BMW wurden leicht beschädigt. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 50.000 Euro. Das unfallverursachende Fahrzeug setzte ohne anzuhalten seine Fahrt fort und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation Fulda unter der Rufnummer 0661/105-0 in Verbindung zu setzen.

Die Bundesstraße war für die Dauer der Unfallaufnahme bis 20:00 Uhr voll gesperrt.

Gefertigt: Polizeipräsidium Osthessen, Polizeistation Fulda, PHK Weinrich

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell