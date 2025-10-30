Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Osthessen

Fulda (ots)

BAB 4 Wildeck - Hönebach

ERSTMELDUNG

Am Donnerstagmorgen (30.10.) kam es gegen 02:00 Uhr nach ersten Informationen zu einem Verkehrsunfall auf der BAB 4 in Fahrtrichtung Osten. Ein Lkw fuhr aus unbekannter Ursache kurz vor der Abfahrt Wildeck-Hönebach in die Mittelleitplanke. Das Führerhaus ragt derzeit teils auf die Gegenfahrbahn. Es laufen derzeit Betriebsstoffe aus. Die Autobahn ist derzeit noch in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt.

Der Fahrer des Lkw wurde bei dem Verkehrsunfall verletzt und wurde in ein Krankenhaus verbracht. Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei sind derzeit vor Ort.

Verkehrsteilnehmer werden gebeten, den Bereich zu umfahren. Eine Umleitungsempfehlung wird eingerichtet werden.

Gefertigt: Polizeipräsidium Osthessen, Führungs- und Lagedienst

