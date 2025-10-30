PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Osthessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Osthessen

Fulda (ots)

BAB 4 Wildeck - Hönebach

ERSTMELDUNG

Am Donnerstagmorgen (30.10.) kam es gegen 02:00 Uhr nach ersten Informationen zu einem Verkehrsunfall auf der BAB 4 in Fahrtrichtung Osten. Ein Lkw fuhr aus unbekannter Ursache kurz vor der Abfahrt Wildeck-Hönebach in die Mittelleitplanke. Das Führerhaus ragt derzeit teils auf die Gegenfahrbahn. Es laufen derzeit Betriebsstoffe aus. Die Autobahn ist derzeit noch in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt.

Der Fahrer des Lkw wurde bei dem Verkehrsunfall verletzt und wurde in ein Krankenhaus verbracht. Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei sind derzeit vor Ort.

Verkehrsteilnehmer werden gebeten, den Bereich zu umfahren. Eine Umleitungsempfehlung wird eingerichtet werden.

Gefertigt: Polizeipräsidium Osthessen, Führungs- und Lagedienst

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0

X: https://X.com/polizei_oh
Instagram: https://instagram.com/polizei_oh
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOsthessen/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUGcNYNkgEozGyLACRu7Khw
Homepage: https://ppoh.polizei.hessen.de/Startseite/

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Osthessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Osthessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Osthessen
Alle Meldungen Alle
  • 29.10.2025 – 21:03

    POL-OH: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Osthessen

    Fulda (ots) - Schwerer Verkehrsunfall auf der B 279 (Eichenzell) Ein Überholmanöver löste am Mittwoch, 29.10.2025 um 18:15 Uhr einen schweren Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 279 zwischen den Eichenzeller Ortsteilen Döllbach und Rothemann aus, an dem fünf Fahrzeuge beteiligt waren. Ein Sattelzug mit Tankaufbau fuhr von Döllbach kommend in Richtung Rothemann und wurde von einem dahinter befindlichen Pkw trotz ...

    mehr
  • 29.10.2025 – 16:14

    POL-OH: Verkehrsunfallmeldungen für die Landkreise Fulda, Hersfeld-Rotenburg und Vogelsberg

    Osthessen (ots) - FD Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht Fulda. Am Dienstag (28.10.), gegen 13.15 Uhr, befuhr ein derzeit unbekannter Verkehrsteilnehmer mit seinem Taxi die Mainstraße in Richtung Heidelsteinstraße um in die Ronsbachstraße abzubiegen. Im Verlauf des Abbiegevorgangs touchierte er dabei mit dem Außenspiegel aus bisher ungeklärter Ursache einen ...

    mehr
  • 29.10.2025 – 15:02

    POL-OH: Diebstahl aus Pkw - Einbruch in Gasthof

    Hersfeld-Rotenburg (ots) - Diebstahl aus Pkw Haunetal. Ein weißer 1er BMW wurde zwischen Montag (27.10.) und Dienstag (28.10.) von Unbekannten auf bislang nicht bekannte Art und Weise geöffnet und Bargeld sowie eine Sonnenbrille von "Sansibar" entwendet. Der Pkw war zu diesem Zeitpunkt unter einem Carport in der Hofeinfahrt in der Straße "Zum Fellengarten" in Neukirchen geparkt. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren