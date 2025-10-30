Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Geldbörse entwendet

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Rotenburg. Eine 79-jährige Frau war am Mittwochmittag (29.10.), gegen 12.10 Uhr, in einem Einkaufsmarkt in der Borngasse einkaufen. Unbekannte Langfinger nutzten einen günstigen Moment, um aus der am Einkaufswagen hängenden Handtasche die Geldbörse der Seniorin zu entwenden.

Ihre Polizei rät:

- Lassen Sie Wertgegenstände niemals unbeobachtet und tragen sie Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der Vorderseite um den Körper oder klemmen Sie sich diese unter den Arm - Taschendiebe lassen sich am typisch suchenden Blick erkennen: Sie meiden den direkten Blickkontakt zum Opfer und schauen eher nach der Beute. - Tragen Sie Geldbeutel, Handy und Co dicht am Körper, im besten Fall in den verschlossenen Innentaschen Ihrer Kleidung

Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Julissa Sauermann

