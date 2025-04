BPOL NRW: Bundespolizei beschlagnahmt Messer, Schlagring und selbstgebaute Mündung

Bochum (ots) - Am gestrigen Nachmittag (26. April) brachte sich eine Jugendliche im Hauptbahnhof Bochum in Gefahr. Ein einfahrender Zug musste eine Notbremsung einleiten, da sich die Minderjährige sitzend an der Bahnsteigkante befand und ihre Beine dabei in den Gleisbereich herabhängen ließ. Verletzt wurde ...

mehr