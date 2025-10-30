PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Die Polizei Osthessen sensibilisiert zu "Halloween"

Osthessen (ots)

Osthessen. Am kommenden Freitag ist es wieder soweit: Halloween! Wie in den vergangenen Jahren werden auch dieses Mal am 31. Oktober vielerorts zahlreiche Gespenster, Hexen und andere gruselige Gestalten in den Abend- und Nachtstunden unterwegs sein. Mit dem bekannten Ruf "Süßes oder Saures!" stellen sie die Hausbewohner erneut vor die Wahl: Lieber eine kleine Nascherei oder doch einen Streich?

Wo hört der Spaß auf?

Doch Vorsicht - nicht alles ist erlaubt! Halloween ist kein Freibrief für Vandalismus. Wer Hauswände mit Eiern bewirft, Böller in Briefkästen zündet, Gullydeckel entfernt oder Autospiegel abtritt, begeht keine harmlose "Späßchen", sondern riskiert Ärger - und schlimmstenfalls eine Anzeige, etwa wegen Sachbeschädigung oder gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.

Die Polizei Osthessen wird auch in der Halloween-Nacht wieder verstärkt unterwegs sein, um für Ordnung zu sorgen und die Sicherheit aller zu gewährleisten.

In diesem Zusammenhang sensibilisiert die Polizei Osthessen:

   - Alle Halloween-Fans werden gebeten, beim Feiern Rücksicht zu 
     nehmen und Grenzen zwischen Spaß und Straftat zu beachten. Neben
     einer Anzeige können auf Verursacher von üblen Streichen auch 
     zivilrechtliche Forderungen zukommen.
   - Eltern wird empfohlen, ihre Kinder idealerweise zu begleiten und
     im Vorfeld noch einmal dafür zu sensibilisieren, was harmlose 
     Streiche von strafbarem Verhalten unterscheidet.
   - Helle oder reflektierende Verkleidungen tragen lautet die 
     Devise, um im Dunkeln gut für Autofahrer sichtbar zu sein. 
     Taschenlampen oder Leuchtstäbe helfen zusätzlich, um rechtzeitig
     gesehen zu werden.

Die Polizei Osthessen wünscht allen Kindern viel Spaß beim Verkleiden und Süßigkeiten sammeln.

(PB)

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen

