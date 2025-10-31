Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Diebstahl aus Pkw

Gefährliche Körperverletzung - Zeugen gesucht

Fulda (ots)

Diebstahl aus Pkw

Fulda. Unbekannte stahlen in der Nacht zu Donnerstag (30.10.) eine Geldbörse aus einer schwarzen Mercedes R-Klasse, die in der Steinbockstraße im Stadtteil Haimbach vor einem Wohnhaus abgestellt war. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Gefährliche Körperverletzung - Zeugen gesucht

Eichenzell. In der Thüringer Straße kam es am Donnerstagabend (30.10.) zu einer gefährlichen Körperverletzung.

Gegen 21.25 Uhr bemerkte ein 61-Jähriger Mann aus Eichenzell, dass ein bislang Unbekannter offenbar zwei Warnbaken im Bereich des dortigen Radweges beschädigt hatte. Der Zeuge sprach den Unbekannten, der in Begleitung eines Hundes war, auf sein Verhalten an. Daraufhin ging der Mann auf den Eichenzeller zu und schlug unvermittelt auf ihn ein. Dabei nutzte er nach bisherigen Erkenntnissen auch eine mitgeführte Hundeleine. Eine 59-jährige Zeugin aus Eichenzell, die den Vorfall beobachtet hatte, versuchte dem 61-Jährigen zu Hilfe zu kommen und wurde dabei ebenfalls verletzt.

Anschließend flüchtete der Täter in unbekannte Richtung. Er wird wie folgt beschrieben: männlich, circa 45 Jahre alt, etwa 1,80 Meter groß, Glatze, normale Statur, dunkel bekleidet. Der mitgeführte Hund hatte schwarzes glattes Fell. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

(PB)

