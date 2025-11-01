Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfall mit Sachschaden und anschließender Flucht - Zeugen gesucht

Bad Hersfeld (ots)

Am Samstag (01.11.), in der Zeit von 14.15 Uhr bis 14.45 Uhr parkte ein 30-jähriger Obersuhler mit seinem Pkw in Bad Hersfeld im Hainchenweg auf einem Parkplatz eines Einkaufsmarktes. Während des Einkaufs touchierte ein bisher Unbekannter mit seinem Fahrzeug vermutlich beim Einparkvorgang den Pkw des 30-jährigen und verursachte einen Schaden im vorderen Bereich des parkenden Pkw. Anschließend entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 1.500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Bad Hersfeld unter Tel.-Nr. 06621-9320, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de entgegen .

Gefertigt: Polizeistation Bad Hersfeld, PHK Leimbach

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell