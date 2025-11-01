Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Osthessen

Fulda (ots)

Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person Am Freitag (31.10.) kam es gegen 10:45 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Straße Am Frankengrund in Künzell. Beim rückwärts Ausparken stieß eine 86-jährige Frau aus Künzell mit ihrem Audi gegen die Fahrertür eines Opel Meriva, dessen Fahrer, ein 91-jähriger Mann ebenfalls aus Künzell, gerade aussteigen wollte. Dabei stieß die Fahrertür des Opel gegen das Knie des Mannes, der dabei leicht verletzt wurde. Die Sachschadenshöhe an den beiden Pkw wird auf etwa 2000 Euro geschätzt

Unfall unter Alkoholeinfluss

Am frühen Samstagmorgen (01.11.) gegen 01:45 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall in der Dalbergstraße in Fulda. Ein 24-jähriger Mann aus Neuhof für mit seinem Mercedes C-Klasse auf der Petersberger Straße stadteinwärts. An der Kreuzung Florengasse übersah der Mann eine rote Ampel und fuhr in den Kreuzungsbereich. Ein 19-jähriger BMW-Fahrer aus Fulda bog zu diesem Zeitpunkt bei "grün" von der Florengasse in die Dalbergstraße ein. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, der Sachschaden liegt bei etwa 3000 Euro, verletzt wurde niemand. Da bei der Unfallaufnahme durch die Beamten festgestellt wurde, dass der Unfallverursacher erheblich unter Alkoholeinfluss stand, wurde bei diesem eine Blutentnahme durchgeführt. Er muss sich nun in einem Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr bzw. Straßenverkehrsgefährdung verantworten.

gefertigt: Polizeipräsidium Osthessen, Polizeistation Fulda, PHK Schaffranek

