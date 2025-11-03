PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PB: Kabeldiebstahl - Zeugen gesucht

Delbrück (ots)

(ivdh) Unbekannte stahlen zwischen Freitag, 31. Oktober, 12.00 Uhr, und Samstag, 01. November, 11.00 Uhr, an einem Baggersee am Leiwesdamm in Delbrück Stromkabel. Die Polizei sucht Zeugen.

Die Täter verschafften sich Zugang über ein Zufahrtstor zu einem Bereich am See, stahlen rund zwei Tonnen Kabel und flüchteten in unbekannte Richtung. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 3.000 Euro.

Wer hat im angegebenen Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Zeugen melden sich bitte über die Rufnummer 05251 306-0.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Telefon: 05251 306-1313
E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de

Außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Paderborn
Telefon: 05251 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell

