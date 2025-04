POL-AC: Verfolgungsfahrt in Aachen: Beifahrer durch Polizeihund gestellt

Aachen (ots) - Am Freitagabend (18.04.2025) sind in einer Wohnung in Aachen unter anderem mehrere hochwertige Fahrräder sichergestellt worden. Nach einem Hinweis hielten Einsatzkräfte der Polizei Aachen gegen 22 Uhr im Beisein des Bewohners Nachschau in seiner Wohnung im Aachener Stadtteil Forst. Dort fanden sie neun hochwertige E-Bikes mit einem Gesamtwert von circa 30.000 Euro. Alle Räder wurden sichergestellt, da es ...

