POL-PB: Polizei sucht nach Wohnungseinbruch Zeugen

Paderborn (ots)

(mh) Ein unbekannte Täter ist am Montagvormittag, 03. November, zwischen 10.40 Uhr und 12.20 Uhr in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Aldegreverstraße in Paderborn eingebrochen. Die Polizei sucht Zeugen.

Der Einbrecher beschädigte die Eingangstür, um in die Wohnung im vierten Stock zu gelangen. Er durchwühlte die Räumlichkeit und flüchtete im Anschluss in unbekannte Richtung. Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, sich über die Rufnummer 05251 306-0 zu melden.

