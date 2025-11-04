Polizei Paderborn

POL-PB: Ursache für Küchenbrand steht fest

Paderborn (ots)

(md) Am 01. November kam es gegen 03.00 Uhr in einer Wohnung im ersten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Königstraße in Paderborn zu einem Brand in der Küche einer Wohngemeinschaft, bei dem sich vier Personen leicht verletzten.

Beim Eintreffen der Polizei am Brandort hatten sich zwei Personen bereits auf den Balkon begeben, aus der Balkontür drang Rauch. Die zeitgleich eintreffende Feuerwehr rettete die Beide unter Einsatz der Drehleiter über den Balkon, zwei weitere Bewohner rettet sie durch die Wohnungstür. Alle vier erlitten leichte Rauchgasvergiftungen und wurden vor Ort behandelt. Weitere Personen kamen nicht zu Schaden, die Wohnung ist nach dem Brand nicht bewohnbar. Es entstand Sachschaden in Höhe von 20.000 Euro.

Den Ursprung hatte das Feuer nach derzeitigem Ermittlungsstand in der Küche der Wohnung, es entstand durch fahrlässige Brandstiftung. Offenbar hatte jemand Essen auf dem Herd vergessen.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell