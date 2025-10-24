Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Flucht vor Verkehrskontrolle

Zülpich (ots)

Am Donnerstag (23. Oktober) entzog sich ein 41-jähriger Pkw-Fahrer aus Euskirchen gegen 18 Uhr einer Verkehrskontrolle und flüchtete mit hoher Geschwindigkeit. Er fiel einer Streifenwagenbesatzung auf der Straße "In der Driesch" in Euskirchen-Elsig auf. Die Polizeibeamten beabsichtigten, den Fahrer im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle anzuhalten und zu kontrollieren. Noch bevor die Kontrolle durchgeführt werden konnte, beschleunigte der Mann sein Fahrzeug stark und entfernte sich mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit. Zeitweise fuhr der Mann mit circa 120 km/h. Während seiner Flucht überholte er mehrere Fahrzeuge und setzte seine Fahrt in Richtung Zülpich-Dürscheven fort. Dabei wurden keine Verkehrsteilnehmer gefährdet. Im Zuge einer sofort eingeleiteten Nahbereichsfahndung konnte der Pkw dank eines Zeugenhinweises kurze Zeit später verlassen in der Straße "Neuenthaler Weg" aufgefunden werden. Der Zeuge teilte den Polizeibeamten mit, dass der Fahrer zu Fuß über einen Feldweg in Richtung Euskirchen geflüchtet sei. Im weiteren Verlauf konnte der 41-Jährige von Polizeibeamten auf der Landstraße 61 angetroffen werden. Bei der Kontrolle gab er an, Cannabis und Amphetamine konsumiert zu haben. Ihm wurde auf der Polizeiwache in Euskirchen eine Blutprobe entnommen. Zudem stellte sich heraus, dass der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Bei der anschließenden Durchsuchung des Fahrzeugs fanden die Beamten Betäubungsmittel. Diese sowie der Pkw wurden beschlagnahmt. Gegen den 41-Jährigen wurden mehrere Strafanzeigen erstattet, unter anderem wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Teilnahme an einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen, Gefährdung des Straßenverkehrs unter Einfluss von Betäubungsmitteln, Besitz von Betäubungsmitteln und Trunkenheit im Verkehr.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell