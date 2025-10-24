PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Euskirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Mit 6.000 Watt durch Euskirchen - E-Scooter-Fahrer liefert sich waghalsige Flucht

Euskirchen (ots)

Mit einem "E-Scooter" der etwas anderen Art war am Donnerstagabend (23. Oktober) um 20.40 Uhr ein 39-jähriger Euskirchener auf der Kölner Straße in Euskirchen unterwegs. Das Problem: Der Roller verfügte weder über eine gültige Versicherung noch über eine Straßenzulassung, dafür aber über mehr Power als mancher Kleinwagen. Als eine Streifenwagenbesatzung den Mann kontrollieren wollte, gab er Vollstrom statt Vollgas und flüchtete mit circa 90 km/h durch die Innenstadt. Seine Flucht endete in der Straße "Erftbleiche", wo der Mann auf der nassen Fahrbahn ausrutschte und die Kontrolle über sein Hochleistungs-Gefährt verlor. Doch damit nicht genug: Der Euskirchener setzte die Flucht zu Fuß fort. Ein Polizeibeamter konnte den Mann fußläufig einholen und festnehmen. Bei der Kontrolle zeigte der Mann deutliche Anzeichen von Drogeneinfluss. Ein freiwilliger Vortest reagierte positiv auf Amphetamine und Cannabis. Zudem fanden die Beamten eine nicht geringe Menge Amphetamin, die sichergestellt wurde. Bei einer Überprüfung wurde außerdem festgestellt, dass der 39-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Auf der Polizeiwache in Euskirchen wurde dem 39-Jährigen eine Blutprobe entnommen. Er leistete bei seiner Festnahme Widerstand, verletzt wurde dabei jedoch niemand. Der E-Scooter, mit einer Leistung von rund 6.000 Watt (zulässig wären 500 Watt), wurde beschlagnahmt, ebenso die aufgefundenen Betäubungsmittel. Der Mann wurde zum Schutz seiner eigenen Person in Gewahrsam genommen. Ihn erwarten nun mehrere Strafanzeigen, unter anderem wegen Teilnahme an einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen, Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, sowie Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -

Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.eu
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Euskirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Euskirchen
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Euskirchen
Alle Meldungen Alle
  • 23.10.2025 – 13:21

    POL-EU: Geschäftsinhaber bemerkt Diebstahl

    Bad Münstereifel (ots) - Am Dienstag (21. Oktober) entwendete eine 60-jährige Frau aus Rheinland-Pfalz gegen 14:53 Uhr eine Jacke in der Wertherstraße in Bad Münstereifel. Die Frau entnahm die Jacke einem Kleiderständer im Außenbereich eines Geschäfts und steckte sie in eine mitgeführte Tasche. Anschließend verließ sie das Geschäft, ohne die Fleece-Jacke zu bezahlen. Der Geschäftsinhaber hatte den Diebstahl ...

    mehr
  • 23.10.2025 – 13:20

    POL-EU: Alarmanlage verhindert Diebstahl

    Euskirchen (ots) - Am gestrigen Mittwoch (22. Oktober) versuchten unbekannte Täter um 22:50 Uhr, die Türen eines Transporters in der Bergerstraße in Euskirchen durch gewaltsames Aufbrechen zu öffnen. Zeugen beobachteten, wie die Unbekannten nach Ertönen des Alarms fluchtartig mit einem Pkw in unbekannte Richtung davonfuhren. Bei der Tat wurde das Türschloss der Hecktür beschädigt. Aus dem Fahrzeug wurden jedoch ...

    mehr
  • 23.10.2025 – 13:19

    POL-EU: 16-jähriger Kradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

    Mechernich (ots) - Am Mittwochmorgen (22. Oktober) kam es gegen 7.30 Uhr auf der Bundesstraße 266 bei Mechernich-Firmenich zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 16-jähriger Kradfahrer schwer verletzt wurde. Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr der Jugendliche aus Mechernich mit seinem Krad die Bundesstraße aus Richtung Mechernich-Firmenich kommend. Er beabsichtigte, die Bundesstraße zu überqueren, um anschließend ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren