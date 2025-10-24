Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Mit 6.000 Watt durch Euskirchen - E-Scooter-Fahrer liefert sich waghalsige Flucht

Euskirchen (ots)

Mit einem "E-Scooter" der etwas anderen Art war am Donnerstagabend (23. Oktober) um 20.40 Uhr ein 39-jähriger Euskirchener auf der Kölner Straße in Euskirchen unterwegs. Das Problem: Der Roller verfügte weder über eine gültige Versicherung noch über eine Straßenzulassung, dafür aber über mehr Power als mancher Kleinwagen. Als eine Streifenwagenbesatzung den Mann kontrollieren wollte, gab er Vollstrom statt Vollgas und flüchtete mit circa 90 km/h durch die Innenstadt. Seine Flucht endete in der Straße "Erftbleiche", wo der Mann auf der nassen Fahrbahn ausrutschte und die Kontrolle über sein Hochleistungs-Gefährt verlor. Doch damit nicht genug: Der Euskirchener setzte die Flucht zu Fuß fort. Ein Polizeibeamter konnte den Mann fußläufig einholen und festnehmen. Bei der Kontrolle zeigte der Mann deutliche Anzeichen von Drogeneinfluss. Ein freiwilliger Vortest reagierte positiv auf Amphetamine und Cannabis. Zudem fanden die Beamten eine nicht geringe Menge Amphetamin, die sichergestellt wurde. Bei einer Überprüfung wurde außerdem festgestellt, dass der 39-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Auf der Polizeiwache in Euskirchen wurde dem 39-Jährigen eine Blutprobe entnommen. Er leistete bei seiner Festnahme Widerstand, verletzt wurde dabei jedoch niemand. Der E-Scooter, mit einer Leistung von rund 6.000 Watt (zulässig wären 500 Watt), wurde beschlagnahmt, ebenso die aufgefundenen Betäubungsmittel. Der Mann wurde zum Schutz seiner eigenen Person in Gewahrsam genommen. Ihn erwarten nun mehrere Strafanzeigen, unter anderem wegen Teilnahme an einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen, Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, sowie Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz.

