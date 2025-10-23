Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: 16-jähriger Kradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Mechernich (ots)

Am Mittwochmorgen (22. Oktober) kam es gegen 7.30 Uhr auf der Bundesstraße 266 bei Mechernich-Firmenich zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 16-jähriger Kradfahrer schwer verletzt wurde. Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr der Jugendliche aus Mechernich mit seinem Krad die Bundesstraße aus Richtung Mechernich-Firmenich kommend. Er beabsichtigte, die Bundesstraße zu überqueren, um anschließend in Richtung Zülpich-Virnich weiterzufahren. Zur selben Zeit beabsichtigte ein 61-jähriger Pkw-Fahrer aus Zülpich, aus Richtung Zülpich-Virnich kommend, nach links auf die Bundesstraße 266 abzubiegen. Dabei übersah er den herannahenden Kradfahrer, sodass es im Kreuzungsbereich zur Kollision beider Fahrzeuge kam. Der 16-Jährige wurde bei dem Zusammenstoß schwer verletzt. Nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst wurde er in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Autofahrer blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

