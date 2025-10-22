Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Betrugsversuch mit angeblichem Bitcoin-Gewinn - Polizei warnt vor Trickbetrug am Telefon

Kreis Euskirchen (ots)

Am Dienstag (21. Oktober) erhielt ein 59-jähriger Mann aus dem Kreis Euskirchen einen Anruf von einer Unbekannten, die ihm mitteilte, er habe mit Bitcoin einen hohen Gewinn erzielt. Die Anruferin erklärte, der Mann habe durch seine frühere Investition in Kryptowährungen einen Gewinn von über 100.000 Euro erwirtschaftet. Um diesen Betrag zu erhalten, müsse er lediglich eine Software auf seinem Computer installieren, damit eine Mitarbeiterin ihm beim "Auszahlungsprozess" helfen könne. Da der Mann tatsächlich vor längerer Zeit in Bitcoin investiert hatte, erschien ihm die Geschichte zunächst plausibel. Er installierte die empfohlene Software und gab den Zugriff auf seinen PC frei. Anschließend wurde er von der Anruferin aufgefordert, in seinem Online-Banking einen Auftrag zu bestätigen. Kurz darauf stellte sich heraus, dass statt einer Gutschrift eine Abbuchung von rund 50.000 Euro vom Konto des 59-Jährigen vorgenommen wurde. Eine Bankmitarbeiterin bemerkte die hohe Abbuchung und stoppte die Überweisung. Der Betrag konnte auf das Konto zurückgebucht werden.

Es entstand kein Schaden.

Die Polizei Euskirchen warnt eindringlich vor dieser Betrugsmasche: Kriminelle nutzen immer wieder angebliche Krypto-Gewinne oder Investmentgewinne, um Personen zur Installation von Fernwartungssoftware zu bewegen. Darüber verschaffen sich die Täter Zugriff auf den Computer und das Online-Banking ihrer Opfer.

- Geben Sie niemals den Fernzugriff auf Ihren Computer frei. - Bestätigen Sie keine Online-Banking-Aufträge, die Sie nicht selbst initiiert haben. - Lassen Sie sich nicht durch vermeintliche Gewinne oder Investmentversprechen täuschen. - Im Zweifel: Legen Sie auf und kontaktieren Sie Ihre Bank oder die Polizei.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell