Polizei Düren

POL-DN: Unfall mit entwendetem Motorroller verursacht und geflüchtet

Merzenich (ots)

Nach einem Zusammenstoß mit einem PKW in der Gartenstraße ließ der Unfallverursacher am Sonntagmorgen (03.08.2025) gegen 11:00 Uhr das von ihm genutzte Kleinkraftrad an der Unfallstelle zurück und konnte zunächst unerkannt flüchten.

Mit dem Schrecken davon gekommen ist die 39-jährige Fahrerin eines PKW aus Merzenich als sie zur Unfallzeit mit ihrem Fahrzeug von der Dürener Straße aus nach links in die Gartenstraße einbog und dabei mit einem Motorroller kollidierte. Zeugenangaben zufolge hatte der Fahrer des Motorrollers bereits zuvor auf der Dürener Straße den PKW des Zeugen verbotswidrig rechts auf dem Gehweg überholt, dann eine Verkehrsinsel im oben genannten Einmündungsbereich über den Fahrstreifen des Gegenverkehrs umfahren und war dann mit dem abbiegenden PKW der Frau aus Merzenich kollidiert und zu Fall gekommen.

Im Anschluss versuchte der Rollerfahrer sich fußläufig von der Unfallstelle zu entfernen, konnte aber durch Zeugen bis zum Ortsausgang Merzenich in Richtung Düren verfolgt werden. Aufgrund der vorliegenden Personenbeschreibung konnte der Flüchtige unverletzt durch Einsatzkräfte der Wache Düren wenig später in der Girbelsrather Straße angetroffen und eindeutig als Unfallverursacher identifiziert werden.

Bei dem 18-Jährigen aus Düren, der nicht über eine gültige Fahrerlaubnis verfügt, ergaben sich Hinweise auf akuten Drogenkonsum, so dass die Entnahme einer Blutprobe angeordnet wurde. Zudem konnte ermittelt werden, dass der genutzte Motorroller in der Nacht zuvor in der Rotterdamer Straße in Düren entwendet wurde. Der durch den Unfall entstandene Sachschaden wird auf ca. 3.000,- Euro geschätzt. Entsprechende Strafverfahren wurden gegen den Tatverdächtigen eingeleitet; die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell