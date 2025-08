Polizei Düren

POL-DN: Nach dem Kirmesbesuch ausgeraubt - die Polizei sucht Zeugen

Düren (ots)

Nach dem Besuch der Annakirmes war ein 62-jähriger Mann aus Düren in der Nacht zum Freitag (01.08.2025) gegen 01:15 Uhr in der Dr.-Overhues-Allee von zwei bislang unbekannten Tatverdächtigen körperlich angegangen und beraubt worden. Die Strafanzeige erstattete er am Folgetag auf der Polizeiwache Düren.

Auf dem Nachhauseweg von der Annakirmes war der Geschädigte im Bereich der Kleingartenanlage der Dr.-Overhues-Allee von zwei bislang unbekannten männlichen Personen zunächst angesprochen worden und danach hinterrücks angegriffen worden. Am Boden liegend entwendeten die beiden Tatverdächtigen trotz Gegenwehr des Geschädigten seine Geldbörse mit Ausweisdokumenten und Bargeld. Im Anschluss entfernten sich die Tatverdächtigen unerkannt. Der Geschädigte beschreibt die beiden Personen als männlich, ca. 25 Jahre alt. Einer der Tatverdächtigen trug eine Kappe und sprach nur gebrochenes Deutsch. An weitere Details kann sich der Geschädigte, der durch den Überfall leicht verletzt wurde, nicht erinnern.

Die Polizei bittet Personen, die Hinweise zur Tat oder den Tätern machen können oder sonstige verdächtige Umstände im Umfeld des Tatortes beobachtet haben, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 02421 949 - 0 zu melden.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell