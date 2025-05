Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Wehingen

Lkr. Tuttlingen) - Fußgänger angefahren und geflüchtet - Polizei sucht Zeugen (14.05.2025)

Wehingen (ots)

Am Mittwochmorgen hat ein Autofahrer in der Gosheimer Straße einen 15-jährigen Fußgänger angefahren und verletzt, als dieser an einer Fußgängerampel bei Grünlicht die Fahrbahn überquerte.

Gegen 08:20 Uhr wollte der Jugendliche auf dem Weg zur Schule die Straße auf Höhe der Kreissparkasse an der dortigen Bedarfsampel in Richtung Kirche überqueren. Als die Ampel auf Grün schaltete, betrat der 15-Jährige den Überweg, als ein aus Richtung Deilingen kommender schwarzer Wagen mit dem Jungen zusammenstieß. Ohne sich weiter um den Jungen zu kümmern, fuhr der Autofahrer in Richtung Gosheim davon.

Der Schüler verletzte sich durch den Aufprall und musste im Krankenhaus medizinisch versorgt werden.

An der Bushaltestelle gegenüber der Unfallstelle befand sich zum Unfallzeitpunkt ein älterer Mann, der das Geschehen ebenfalls beobachtete.

Die Polizei bittet insbesondere diesen Mann sowie weitere Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zum flüchtigen Auto geben können, sich unter der Telefonnummer 07426 - 1240 beim Polizeiposten Wehingen zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell